Etwa in der Nikolaikirche in Mühlhausen beteten knapp 50 Menschen für Frieden in der Ukraine. Pfarrer Tobias Krüger sagte zu Beginn des Gebets, er sei wütend, verzweifelt, ärgerlich und trostlos. Sein Friedenswille, seine Friedenssucht sei enttäuscht worden, so Krüger. Er habe gedacht, dass es keinen Krieg mehr gibt. "Was ist die Wahrheit, wem kann man glauben? Geht es um Menschen oder müssen Interessen geschützt werden", fragte ein Mann in seiner Fürbitte. Die Friedensgebete sollen am nächsten Donnerstag fortgesetzt werden.