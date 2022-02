Thüringer Lehrer sollen den Krieg in der Ukraine und den Einmarsch Russlands mit ihren Schülern besprechen. In einem Brief an Bildungs- und Jugendeinrichtungen schrieb Bildungsminister Helmut Holter (Linke), Kinder und Jugendliche dürften mit den Ereignissen, Nachrichten und Bildern nicht allein gelassen werden. Die pädagogische Auseinandersetzung mit dem Thema sei richtig und wichtig. Es dürfe nicht zugelassen werden, dass der Konflikt in die Schulen, Kindergärten und andere Einrichtungen getragen oder dort ausgetragen werde, so Holter.