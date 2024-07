In Thüringen gehen mehr ukrainische Staatsbürger einer Beschäftigung nach. Nach den aktuellsten Zahlen der Landesarbeitsagentur vom April 2024 waren 5.200 Menschen aus der Ukraine in Arbeit. Das waren 1.400 mehr als noch im April 2023. Damit gingen 23,8 Prozent der Ukrainer im erwerbsfähigen Alter von 15 bis unter 65 Jahren einer Beschäftigung nach. Im April 2023 lag diese Quote noch bei 21,9 Prozent. Zuerst hatte die "Thüringische Landeszeitung" (TLZ, €) darüber berichtet.