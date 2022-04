Natalja (links) und Roksulana sitzen nach dem Osterbrotbacken gemeinsam am Tisch. Beide Frauen sind im Moment in Mühlhausen als Deutschlehrerinnen für die Volkshochschule tätig. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

In der Karwoche besuchen orthodoxe Ukrainerinnen und Ukrainer am Dienstagmorgen gewöhnlich den Gottesdienst. Danach räumen sie unbedingt die Häuser und Wohnungen auf, weil der Volksmund den bevorstehenden Heiligen Donnerstag (Gründonnerstag) den "Tag der Reinigung des Körpers und der Seele" nennt. Wasser hat dann besondere Bedeutung: Es soll an diesem Tag heilig sein und mit ihm sollen alle Krankheiten, vor allem bei Säuglingen, geheilt werden können. Deswegen wird eine alte Tradition von den Ukrainern gepflegt: Um den Körper zu reinigen, muss ein Bad genommen werden. Für die Seele dagegen muss die Kirche besucht werden. Dann darf das Heim sauber gemacht und Osterbrot im gereinigten Raum gebacken werden.

Osterbrot im gereinigten Heim

Im am Dienstag gereinigten Heim darf dann das Osterbrot aus Hefeteig und Rosinen gebacken werden. Am Nachmittag wird wieder der Gottesdienst besucht, bei dem zwölf Auszüge aus der Bibel vorgelesen werden, in denen das Abendmahl von Jesus Christus mit seinen Jüngern und Judas Verrat erwähnt werden. Während des Gottesdienstes werden die Kerzen von allen Menschen in der Kirche angezündet, den ganzen Gottesdienst gehalten und anschließend nach Hause gebracht. Diese Kerzen schützen nach den alten Sagen die Familie das ganze Jahr vor Gewitter, Krankheiten und Zauberei.

Ein Osterbrot zum Reinbeißen: Roksulanas Sohn Lubomir (13) liebt es. Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Auch werden Einkäufe gemacht, um festliche Speisen zuzubereiten. Die Berufstätigen, die am Heiligen Donnerstag nicht gebacken haben, können gesalzenes Osterbrot und süße Backwaren mit Rosinen und Sukkaden kaufen. An diesem Tag wird der Osterkorb vorbereitet: mit Osterbrot, gekochten und bemalten Eiern, Butter, Käse, Wurst, Schinken, Speck und Meerrettich. Die meisten Gläubigen hatten auf diese Dinge in der Fastenzeit verzichtet.

Gottesdienst geht die ganze Nacht