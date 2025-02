Der Kurswechsel von US-Präsident Donald Trump in der Ukraine- und Russlandpolitik stößt bei in Thüringen lebenden Ukrainern auf Kritik. Vasyl Vitenko vom Verein ukrainischer Landsleute sagte MDR THÜRINGEN, die USA seien immer ein guter Partner für die Ukraine gewesen. Aber das, was da jetzt aus Amerika komme, das verstehe keiner mehr. Sollten die USA ihre Unterstützung für die Ukraine aufgeben, dann würden die Ukrainer auf Europa hoffen, so Vitenko. Seinen Angaben nach kämpft die Ukraine für ein freies und demokratisches Europa. Deshalb müssten die europäischen Länder auch zusammenhalten. Mit Blick auf Putin sagte Vitenko: "Die Ukraine wird nicht mit dem Teufel verhandeln." Die Ukraine werde weiterkämpfen.

Unverständnis über Vorwürfe gegen Selenskyj

Auf Unverständnis stößt bei Ukrainern auch Trumps Vorwurf, Präsident Wolodymyr Selenskyj sei ein Diktator ohne Wahlen. Wie könne Trump so etwas behaupten, fragte der Ukrainer Ivan Sopushynskyy, der im Thüringer Forstlichen Forschungszentrum in Gotha arbeitet. Selenskyj sei gezwungen, seit drei Jahren Krieg gegen die Russen führen zu müssen. Sopushynskyy ärgert auch, dass Trump zwar mit der Ukraine ein Handels-Abkommen über seltene Erden abschließen wolle, aber darin sei keine Rede von Sicherheiten für die Ukraine. "Trump will die Bodenschätze, aber keinen Frieden für die Ukraine bringen", sagte Sopushynskyy MDR THÜRINGEN. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa Pool/Sven Hoppe

"Russland will die ganze Ukraine"