An Thüringer Schulen werden nach Angaben des Bildungsministeriums derzeit fast 1.500 ukrainische Kinder unterrichtet. Das sind mehr als doppelt so viele wie vor drei Wochen . Den Hauptanteil machen demnach Grundschüler aus, gefolgt von Regelschülern.

Wie auch andere Kinder mit Migrationshintergrund werden sie altersgemäß in bestehende Klassen integriert. Sprache, Regeln und Rituale würden so schneller erlernt, so das Ministerium. Zusätzlich zum Regelunterricht in den Klassen erhalten die ukrainischen Kinder Förderunterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ). Je nach Vorkenntnissen geschieht das in Vor-, Grund- oder Aufbaukursen. Kinder ohne Deutschkenntnisse erhalten Intensiv-Unterricht.