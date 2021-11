Rund jeder zweite Thüringer ist angesichts der vierten Welle in der Corona-Pandemie für einen neuen Lockdown. Bei einer Befragung des MDR-Meinungsbarometers MDRfragt gaben 51 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass in Anbetracht der derzeitigen Lage ein neuer Lockdown für alle notwendig ist. 47 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Am 16. November hatte das Thüringer Kabinett für weite Teile des öffentlichen Lebens die 2G-Regel beschlossen. Demnach wird, unter anderem zu gastronomischen Angeboten, nur noch geimpften und genesenen Menschen der Zutritt gewährt. Dass diese Regeln ausreichen, um die vierte Corona-Welle zu brechen, glaubt die Mehrheit der Befragten jedoch nicht (66 Prozent). Nur 21 Prozent nehmen an, dass es mit den Regeln gelingen könnte. 86 Prozent der Befragten sind sich einig, dass die 2G-Regeln zu spät kommen.

Aus der Befragung geht auch hervor, dass immer mehr Menschen eine Impfpflicht befürworten. So gaben 56 Prozent an, dass es diese Pflicht für alle geben sollte, die sich impfen lassen können. Noch vor zwei Wochen waren es 40 Prozent. Mehr als ein Viertel (29 Prozent) lehnt eine generelle Impfpflicht ab. Für eine berufsbezogene Impfpflicht stimmten 13 Prozent.

In der Debatte um die Weihnachtsmärkte gab knapp jeder zweite Befragte an, dass die Märkte in diesem Jahr nicht stattfinden sollten. 46 Prozent finden, dass es Weihnachtsmärkte geben sollte. Drei Prozent machten keine Angabe. Eine Mehrheit (60 Prozent) der Befragten gab an, in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte besuchen zu wollen. Für 40 Prozent war die derzeitige Lage der Grund. 20 Prozent gaben an, sowieso nie oder nur selten auf einen Weihnachtsmarkt zu gehen. Mehr als die Hälfte hat Sorge vor mehr Infektionen durch Weihnachtsmärkte.