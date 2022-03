Kinder und Jugendliche in Thüringen sehen einer Umfrage zufolge soziale Gerechtigkeit und Klimawandel als größte gesellschaftliche Herausforderung. Das geht aus Ergebnissen der ersten Thüringer Kinder- und Jugendbefragung hervor, die das Bildungsministerium am Montag vorgestellt hat. Danach nannten 57,6 Prozent der Befragten zwischen zwölf und 27 Jahren die soziale Gerechtigkeit als das Topthema. 54,9 Prozent gaben den Klimawandel an. Für 51,1 Prozent zählten Krieg und Terror und für 50,9 Prozent Armut zu den besonderen, zu lösenden gesellschaftlichen Aufgaben.