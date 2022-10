Thüringen hat am Montag eine Online-Umfrage zur Mobilität auf dem Land freigeschaltet. Sie läuft bis Ende November. Damit soll nach Angaben des Infrastrukturministeriums der Bedarf an Bus und Bahn in ländlichen Gebieten noch genauer ermittelt werden. Ziel sei es, anhand der Ergebnisse weitere Konzepte für die Mobilität auf dem Land zu entwickeln und umzusetzen.