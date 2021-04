In Thüringen ist die Zahl der Menschen mit rechtsextremen Einstellungen einer Umfrage zufolge zurückgegangen. Das zeigt der aktuelle "Thüringen-Monitor", eine Analyse der Friedrich-Schiller-Universität Jena aus dem Herbst 2020.

Rechte Demonstranten bei einer Kundgebung. Die Zahl der Menschen mit rechtsextremen Einstellungen soll in Thüringen laut einer Umfrage zurückgegangen sein.

Rechte Demonstranten bei einer Kundgebung. Die Zahl der Menschen mit rechtsextremen Einstellungen soll in Thüringen laut einer Umfrage zurückgegangen sein.

Rechte Demonstranten bei einer Kundgebung. Die Zahl der Menschen mit rechtsextremen Einstellungen soll in Thüringen laut einer Umfrage zurückgegangen sein. Bildrechte: dpa

Rund neun von zehn Thüringern halten die Demokratie weiterhin für die beste Staatsform. Mit 87 Prozent liegt die Zustimmung in etwa so hoch, wie im vergangenen Jahr. Mit der Umsetzung der Demokratie zeigten sich nach Angaben der Autoren mit 68 Prozent so viele Befragte zufrieden, wie noch nie.