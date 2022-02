Laut einer aktuellen MDR-Umfrage liegt die AfD in Thüringen erstmals auf Platz eins in der Wählergunst. Im aktuellen Thüringentrend des Meinungsforschungsinstituts infratest-dimap kommt die AfD auf 24 Prozent. Sie liegt damit knapp vor der Linken, die auf 23 Prozent der Stimmen käme, wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre. Damit hat die "Alternative für Deutschland" erstmals die Linke hinter sich gelassen.