Wegen des Wetters fahren die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) am Montag nicht auf den Brocken. Die Züge seien am Morgen zwischen Schierke und Brocken stehen geblieben, teilte das Unternehmen mit. Grund sind die Auswirkungen des Sturmtiefs.

Im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hatte es am Montag erneut einen großflächigen Stromausfall gegeben. In der Nacht zu Montag waren 100.000 Menschen betroffen. Eisregen hatte eine Leitung in einem Umspannwerk beschädigt.