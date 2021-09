Erstmals gibt es im Jahr 2021 einen mit 4.000 Euro dotierte Sonderpreis unter dem Motto "Wege aus der Kunststoffflut". Er ging an die Ilmenauer Firma CFF GmbH & Co.KG. Ihr Konzept: "Zellulose als bio-abbaubare Lösung zu Plastik in Kosmetik". CFF ersetzt dabei die kleinen Kunststoff-Teilchen in Kosmetik- und Zahnpflegeartikeln durch Partikel aus Holz. Nach einem speziell entwickelten Verfahren wird aus dem weichen, langfaserigen Material eine feste Partikelform hergestellt. Diese Teilchen können auch in Cremes und Gel verarbeitet werden. Oder unter anderem im Straßenbau und in der Bauchemie.