Am Montagmorgen hat es auf der A4 bei Bucha (Saale-Holzland-Kreis) drei Unfälle gegeben. Kurz nach 8 Uhr prallte ein Kleintransporter auf ein Auto. Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die beiden Insassen des Autos kamen ins Krankenhaus. Der Fahrer und der Beifahrer des Kleintransporters blieben unverletzt. Kurz danach stieß ein weiterer Autofahrer beim Ausweichen an der Unfallstelle in einen Sattelzug. Dort blieb es beim Blechschaden. Bis zur Räumung der Unfallstelle kam es im Berufsverkehr in Jena zu Staus.