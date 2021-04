Nach Schneefall Unfälle auf Thüringer Autobahnen

Schneefall und Hagelschauer haben am Ostermontag den Verkehr auf mehreren Thüringer Autobahnen beeinträchtigt. Es kam innerhalb weniger Stunden zu zahlreichen Unfällen.

So kollidierten auf der A4 bei Nohra (Weimarer Land) zwei Fahrzeuge, als gerade ein Schauer niederging. Mindestens ein Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt. In Fahrtrichtung Frankfurt bildete sich ein Stau.

Auch die A9 war an zwei Abschnitten - bei Triptis und bei Schleiz - betroffen. Auf der A71 gab es Unfälle in Südthüringen bei Rentwertshausen sowie in Nordthüringen bei Kölleda. Die Polizei warnte zeitweise vor Sichtbehinderungen durch starken Schneefall.