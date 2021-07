Verkehr Toter und Verletzte bei Unfällen nach Starkregen in Thüringen

Hauptinhalt

Starkregen hat am Freitag auf Straßen in Thüringen den Verkehr beeinträchtigt. Es kam vor allem auf Autobahnen auf Unfällen, hier war der Schwerpunkt die A4. Es gab mehrere Verletzte. Ein Mann starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.