Bei Gewitter und heftigem Regen sind am Mittwochnachmittag in Thüringen mehrere Fahrzeuge ins Rutschen geraten. Wie die Polizei mitteilte, kam auf der A4 bei Neudietendorf in Richtung Frankfurt ein Auto von der Fahrbahn ab und landete in einer Böschung. Grund war Aquaplaning. Der Fahrer wurde verletzt. Am Auto entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.