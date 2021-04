Nach mehreren schweren Unfällen ist die Autobahn 4 bei Eisenach in Richtung Frankfurt noch bis voraussichtlich 10 Uhr am Donnerstagmorgen gesperrt.

Später fuhr ein Sattelzug am Stauende auf einen anderen Lkw auf. Beide Fahrer wurden verletzt, der Fahrer des auffahrenden Lkw schwer. Er wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Beide Lkw blockierten die A4 in Richtung Frankfurt. Der Verkehr wurde von der Autobahn abgeleitet. Der Gesamtschaden beider Unfälle liegt bei rund 200.000 Euro.

Eine weitere Sperrung der Autobahn A4 in Richtung Frankfurt gab es am frühen Donnerstagmorgen weiter östlich bei Neudietendorf. Gegen 5 Uhr war dort ein Lkw in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Hier war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt am Main kurzzeitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder einspurig befahrbar.