Später fuhr ein Sattelzug am Stauende auf einen anderen Lkw auf. Beide Fahrer wurden verletzt, der Fahrer des auffahrenden Lastwagens schwer. Er wurde in der Fahrerkabine eingeklemmt. Beide Lkw blockierten die A4 in Richtung Frankfurt.

Die Unfall-Serie setzte sich am Donnerstagmorgen weiter östlich zwischen den Anschlussstellen Waltershausen und Sättelstädt fort - ebenfalls in Richtung Frankfurt. Nach ersten Erkenntnissen war hier ein Kleintransporter über Fahrzeugteile gefahren, die ein vorrausfahrender Lkw verloren hatte. Bei diesem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Eine weitere Sperrung der Autobahn A4 in Richtung Frankfurt gab es am frühen Donnerstagmorgen weiter östlich bei Neudietendorf. Gegen 5 Uhr war dort ein Lkw aufgrund eines überhitzten Reifens in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Hier war die Fahrbahn in Richtung Frankfurt kurzzeitig gesperrt, ist mittlerweile aber wieder einspurig befahrbar.