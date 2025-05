Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Polizei Sieben Kinder bei Autounfälllen in Thüringen verletzt

Hauptinhalt

26. Mai 2025, 12:03 Uhr

In Thüringen sind am Sonntag insgesamt sieben Kinder bei zwei Verkehrsunfällen verletzt worden. Ein Unfall passierte in Oberhof. Die 40-Jährige Fahrerin war dabei betrunken gewesen. Auch in Bad Frankenhausen krachte es.