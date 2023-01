In Thüringen hat es am Montagmorgen auf den Autobahnen mehrere Unfälle wegen Straßenglätte gegeben. Besonderer Schwerpunkt, so die Polizei, ist die A9 in Richtung München. Bei Droyßig kollidierten zwei Lkw. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Am Stauende ereignete sich ein weiterer schwerer Unfall mit vier beteiligten Lkw. Die A9 ist zwischen Weißenfels und Eisenberg in Richtung München gesperrt. Auch auf den Umleitungsstrecken staut sich der Verkehr kilometerweit.