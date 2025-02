Auf der A38 ist am Freitagmorgen ein Lkw umgekippt. Die Autobahn ist zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Heringen seit 6:30 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Auch auf der Autobahn 71 hat sich am Dreieck Suhl am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Laut Autobahnpolizei kam ein Lkw an der Überfahrt auf die A73 in Richtung Schleusingen von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Straßengraben.