Wintereinbruch Schnee und Glätte sorgen in Thüringen für zahlreiche Unfälle

Schneefall und glatte Straßen haben am Donnerstagabend in Thüringen zu zahlreichen Unfällen und Staus geführt. Laut Landeseinsatzzentrale der Polizei kam es im Zeitraum von 15 bis 22 Uhr zu insgesamt 92 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Bei 82 Zusammenstößen sei es bei Sachschaden geblieben. Insgesamt seien elf Menschen verletzt worden. Die Unfallorte waren den Angaben nach über den gesamten Freistaat verteilt.

Am frühen Donnerstagabend überschlug sich ein Pkw auf der B84 im Unstrut-Hainich-Kreis und landete im Straßengraben auf dem Dach. Die 63-jährige Fahrerin musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Bildrechte: MDR/Silvio Dietzel

Die Fahrerin des Kleintransporters wurde leicht verletzt, der 48-jährige Unfallverursacher schwer. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 95.000 Euro. Weiterhin musste die A38 zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Bergungsarbeiten in Richtung Göttingen dauern vermutlich noch bis Freitagvormittag an. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Heiligenstadt ab- und über die Anschlussstelle Arenshausen auf geleitet. Die Richtungsfahrbahn Leipzig ist freigegeben.