Bildrechte: imago/Ralph Peters

Verkehr Zwei tödliche Unfälle in Thüringen: Auto prallt gegen Felswand

Hauptinhalt

06. Juni 2024, 08:06 Uhr

Am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag sind bei zwei Autounfällen in Thüringen zwei junge Menschen gestorben. Bei Heiligenstadt verlor ein 19-Jähriger sein Leben, im Landkreis Sonneberg ein 18-Jähriger. Die Fahrzeuge kamen je auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern.