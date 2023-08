Am Wochenende hat es in Thüringen mehrere schwere Unfälle im Straßenverkehr gegeben. Auf der B7 zwischen Frienstedt und der A71-Auffahrt Erfurt-Bindersleben kam ein 47-Jähriger laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Er wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen der Bergungsarbeiten ist die Straße am Sonntagmittag voll gesperrt worden.

Die Unfallstelle bei Frienstedt am Sonntag.

Bildrechte: Martin Wichmann

Auch auf der A9 bei Bad Lobenstein gab es am Sonntagvormittag einen schweren Unfall. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wollte eine 70-jährige Autofahrerin ein anderes Auto überholen. Den Angaben nach beachtete sie den nachfolgenden Verkehr nicht und übersah ein Fahrzeug neben ihr. Die Autos kollidierten.

Zwei Menschen wurden verletzt. Es entstand ein Schaden von rund 17.500 Euro. Weil sich auf allen Spuren in Fahrtrichtung München Trümmerteile verteilt hatten, musste die Autobahn für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr staute sich auf fünf Kilometer.

Bereits am Samstag wurde ein 63-Jähriger schwer bei einem Unfall im Landkreis Gotha verletzt. Laut Polizei war er zwischen Wandersleben und Wechmar unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache von der Straße ab. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Ebenfalls am Samstag hat es einen tödlichen Unfall in Südthüringen gegeben. Zwei Motorradfahrer kollidierten auf einer kurvigen Straße im Kreis Schmalkalden-Meiningen im Thüringer Wald. Beide Männer starben noch an der Unfallstelle.