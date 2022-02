Eine 41 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstagnachmittag in Sondershausen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war die 41-Jährige auf der B4 in Höhe der Bebraer Teiche mit einem Transporter zusammengestoßen. Der 38 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wie der Unfall genau passiert ist, soll ein Gutachter klären.