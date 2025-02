Die Umsetzung der Brombeerpläne - nur noch zehn Prozent Ausfall - wäre unter Umständen kaum spürbar, wie ein Rechenbeispiel zeigt: Einer Schülerin mit 30 Stunden Unterricht in der Woche fehlen bei elf Prozent Ausfall 3,3 Unterrichtsstunden. Senkt man die Ausfallquote auf zehn Prozent, fallen drei Unterrichtsstunden aus. Die Schülerin hätte also 0,3 Unterrichtsstunden mehr. Oder anders gesagt: Sie hätten rund 15 Minuten mehr Unterricht pro Woche.

In der Realität unterscheidet sich der Unterrichtsausfall allerdings stark von Schule zu Schule: An der Novalis-Grundschule in Schlöben im Saale-Holzland-Kreis zum Beispiel sind in den ersten Monaten des Schuljahres 2023/2024 nur 0,4 Prozent des Unterrichts ausgefallen, an der staatlichen Regelschule "Johann Wilhelm Heimbürge" in Kahla waren es 21 Prozent.