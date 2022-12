An den Schulen in Thüringen ist erneut mehr Unterricht ausgefallen. Wie das Bildungsministerium mitteilte, fanden in der Erhebungswoche Ende September fast zehn Prozent der Unterrichtsstunden nicht statt und wurden nicht vertreten. Im vergangenen Schuljahr lag der Ausfall bei 8,1 Prozent, im Schuljahr davor bei 6,2 Prozent. Ursache sind den Angaben zufolge der generelle Mangel an Fachlehrern sowie erkranktes Personal.