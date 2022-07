Klare Forderungen Landesschülersprecher fordern Verbesserungen bei digitalem Unterricht

Die Landesschülervertretung hat eine schleppende Digitalisierung an Thüringer Schulen beklagt. Nach wie vor gebe es an vielen Schulen kein für Schüler zugängliches Wlan oder das Netzwerk sei überlastet. Die Schülervertretung ist am Samstag in Erfurt zu ihrem Landesschülertag zusammengekommen.