Kurz vor Mitternacht des 29. März 1995 klingelt das Telefon der Thüringer Polizei. Der Anrufer: der damalige Thüringer Innenminister Richard Dewes (SPD). Er meldet, dass die Tür seiner Wohnung aufgebrochen wurde. Dewes war bis 1994 Staatssekretär im saarländischen Innenministerium und hatte dann nach Thüringen auf den Ministerposten gewechselt. In Erfurt lebte er in einer Wohnung in der fünften Etage der Neuwerkstraße 2. Das damalige Wohnhaus von Dewes in Erfurt. Bildrechte: MDR/Ludwig Kendzia

Dewes wohnte unter Decknamen

Ein Einbruch bei einem Mitglied der Landesregierung versetzt selbst in den damaligen wilden Neunzigerjahren die Beamten sofort in Alarmbereitschaft. Noch alarmierter sind sie vor dem Hintergrund, dass Dewes an dieser Adresse unter einem Decknamen lebt. Am Klingelschild und am Briefkasten steht der Name "J. Wilden", die Bewohner des Hauses wissen nicht, dass dort der Innenminister lebt. Nur ein kleiner Kreis von Beamten kennt seine Adresse. Die Polizei verständigt sofort das Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft Erfurt. Noch in der Nacht taucht der damalige LKA-Präsident Uwe Kranz auf. Dazu die Leiter von zwei Einheiten, die sich mit Organisierter Kriminalität beschäftigten. Auch Spurensicherer kommen zum Einsatz. Auszug aus der damaligen Ermittlungsakte: Dewes lebte unter einem Decknamen in der Wohnung. Bildrechte: MDR/Ludwig Kendzia

Wohnung professionell aufgebrochen

Die Polizei will kein Risiko eingehen und betritt die Wohnung mit dem Sprengstoffsuchhund "Xito von der Wildsau", so ist es in den vertraulichen Akten vermerkt, die MDR THÜRINGEN einsehen konnte. Eine Bombe wird in Dewes Wohnung nicht gefunden. Dafür stellt der Innenminister fest, dass Akten in einem Schlafzimmerschrank durchwühlt worden sind. Gestohlen ist nach seiner Wahrnehmung nichts. Dafür entdecken die Spurensicherer zwei aufgerissene Packungen mit Papiertaschentüchern der Marken "Softies" und "Kokett". Sie stammen nicht von Dewes, es ist unklar, wie sie in die Wohnung gekommen sind. Die Polizei vermerkt an diesem und an den vorangegangenen Abenden keine weiteren gezielten Wohnungseinbrüche in der Gegend. Dewes Wohnung ist die einzige, die professionell aufgebrochen worden ist.

Akten Teil des Mafia-Verfahrens Fido

Heute, 27 Jahre nach dem damaligen Einbruch, durfte dieser wieder Thema werden. Im Thüringer Landtag tagt nämlich der Mafia-Untersuchungsausschuss. Dieser beschäftigt sich mit den Hintergründen eines Verfahrens gegen die kalabrische Mafia 'Ndrangheta, das Anfang der 2000er-Jahre von der Staatsanwaltschaft Gera unter dem Decknamen “Fido” geführt wurde. Im Konvolut des Anti-Mafia-Verfahrens finden sich auch die Akten über den Einbruch bei Richard Dewes. Warum eigentlich? Nicht zum ersten Mal als Zeuge vor einem Untersuchungsausschuss: Richard Dewes am 11.09.2012 vor dem Neonazi-Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtages. Bildrechte: dpa

Mafiamord erschüttert Thüringen

Fakt ist, dass es den zuständigen LKA-Fahndern 1995 nicht gelang, den Einbruch zu klären. Das Verfahren wurde eingestellt. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Mafia-Mord den Freistaat erschüttert. Im Oktober hatten Killer der russischen Mafia einen türkischen Zuhälter in Erfurt erschossen. In der Folge des Mordes war die Sonderkommission (Soko) "Skorpion" gegründet worden. An ihrer Spitze: Der westdeutsche Beamte Ulrich S.. Der geriet in den Ermittlungen allerdings schnell selbst ins Zwielicht: Ein halbes Dutzend Zeugen berichteten über Verbindungen zwischen Polizei und Organisiertem Verbrechen in Thüringen. Auch internen Ermittlern galt Ulrich S. lange als mutmaßlicher Informant, der Infos an Gangster weitergeleitet haben soll.

Fahndergruppe untersucht Korruptionsvorwürfe

Um diese Vorwürfe zu untersuchen, gründete die Polizei 1996 die Arbeitsgruppe "Antivirus". Und diese beschaffte sich Mitte Mai 1997 die Akten über den Einbruch beim Innenminister Dewes. Der Hintergrund: Damals rumorte es im skandalgebeutelten LKA und dem nicht minder skandalgebeutelten Thüringer Verfassungsschutz. Es soll Intrigen gegeben haben, um Mitglieder der Landesregierung zu diskreditieren. War der Einbruch bei Dewes ein solches Manöver? Hatten die Täter konkrete Unterlagen oder andere belastende Dinge in seiner Wohnung gesucht?

Beamter in Finanznöten

In der Nacht des Einbruches bei Dewes war jedenfalls auch Ulrich S. am Tatort. Laut den Akten war er dort in seiner Rolle als Leiter der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER). Was wollte der oberste Drogenfahnder des LKA am Tatort eines Einbruchs? Nur wenige Jahre später bekam S. ernsthafte Probleme. Beim Thüringer Finanzministerium tauchten Mahnbescheide auf, die sein Gehalt als Beamter hätten pfänden lassen sollen. S. hatte seinem neuen Thüringer Arbeitgeber bei der Einstellung offenbar seine prekäre finanzielle Lage verschwiegen. Offenbar hatte er Steuerschulden und war bereits von einem Gericht in einem westdeutschen Bundesland verurteilt worden. Ein leitender Drogenermittler in finanziellen Schwierigkeiten dürften für das LKA damals ein erhebliches Sicherheitsrisiko gewesen sein. Daher rührten auch die Gerüchte, S. könnte ein Informant für das Organisierte Verbrechen gewesen sein - was er immer zurückgewiesen hatte und was in den Ermittlungen letztendlich auch nicht bewiesen werden konnte.

Warum sind die Akten Teil des Fido-Verfahrens?

Die wohl spannendste Frage, die sich nun die Abgeordneten des Mafia-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag stellen dürfte, ist: Warum befinden sich die gesamten Dokumente über den Einbruch bei Richard Dewes in den Akten des großen Anti-Mafia-Verfahrens "Fido"? Angefordert wurden sie im April 2000 vom damaligen Leiter des Verfahrens, Oberstaatsanwalt Steffen Flieger. Die für Organisierte Kriminalität zuständige Staatsanwaltschaft Gera teilte aktuell mit, dass Fragen des MDR zu dem Vorgang den Gegenstand des laufenden Untersuchungsausschuss betreffen und deswegen keine Auskünfte erteilt werden können. Auszug aus der damaligen Ermittlungsakte Bildrechte: MDR/Ludwig Kendzia

Spuren führen zu Affäre im Saarland

Möglicherweise hängt die Anforderung von Verfahrensleiter Flieger damals mit einem Vorfall zusammen, von dem Dewes mutmaßlich mehr wissen konnte. Von 1991 bis zu seinem Ruf nach Thüringen war Dewes Innenstaatssekretär im Saarland. Dort war eine Affäre um einen usbekischen Geschäftsmann und mutmaßlichen Mafioso aufgekommen. Er soll als Übersetzer und möglicherweise als Informant für das Saarländische LKA gearbeitet haben. Der damalige LKA-Präsident: Gregor Lehnert, der später unter Dewes Innenstaatssekretär in Thüringen wurde.

Kontakte zu Gastronom mit Mafia-Verbindungen

Der Usbeke pflegte gute Kontakte zu einem italienischen Gastronomen in Duisburg, der später im Thüringer Fido-Verfahren verdächtigt werden sollte, zum engsten Kreis der Erfurter 'Ndrangheta-Gruppe zu gehören. Dieser Italiener war mit einer saarländischen Delegation unter der Leitung der damaligen saarländischen Innenministers nach Tunesien gereist. Eingeladen habe ihn sein damaliger usbekischer Freund, sagte der Gastronom Jahre später in einer Vernehmung. Was wusste der damalige saarländischen Innenstaatssekretär Dewes von diesen Vorgängen? Eine Anfrage von MDR THÜRINGEN ließ Dewes bisher unbeantwortet.

Vorfall in italienischem Restaurant