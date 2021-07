Thüringens Landtag hat einen von der CDU vorgeschlagenen Untersuchungsausschuss zu politisch motivierter Gewalt in Thüringen nicht eingesetzt - um einen Ausschussvorsitzenden der AfD zu verhindern. Die Auseinandersetzung darüber wurde am Freitag im Parlament in Erfurt mit harten Bandagen und taktischen Manövern geführt.

Die CDU-Fraktion hatte den Untersuchungsausschuss im Vertrauen darauf beantragt, dass sie den Chef des Gremiums stellen könnte. Dieser Plan scheiterte, weil die AfD ihren Antrag auf einen Treuhand-Untersuchungsausschuss am Donnerstag zurückzog. Damit hätte ihr plötzlich als zweitstärkster Fraktion der Vorsitz in dem Ausschuss zu Gewalttaten aus dem rechten und linken Spektrum zugestanden.

In einem Dringlichkeitsantrag beantragte die CDU-Fraktion sodann in einem zweiten Schritt einen Untersuchungsausschuss zur Arbeit der Treuhandanstalt in den 1990er-Jahren in Thüringen. Außerdem sollte danach ein Untersuchungsausschuss zu politisch motivierter Kriminalität auf die Tagesordnung gesetzt werden, bei dem dann der CDU als drittstärkster Fraktion der Vorsitz zugestanden hätte.