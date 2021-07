Heftige Unwetter sind am Dienstag über weite Teile Thüringens gezogen. Abgesehen von zahlreichen Unfällen und gesperrten Straßen wurden in verschiedenen Orten Überschwemmungen gemeldet. Der Starkregen führte vor allem im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu Problemen: Umgestürzte Bäume und Erdrutsche blockierten nach Polizeiangaben mehrere Straßen, so bei Hirschberg, zwischen Trannroda und Schlettwein sowie zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg.

Ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale sagte, es habe auch mehrere Unfälle mit verletzten Personen gegeben. Betroffen seien die Autobahnen in Thüringen, aber auch Landstraßen. Die Autobahnpolizeiinspektion registrierte nach eigenen Angaben fünf Unfälle. Unfallursache sei in allen Fällen unangepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn gewesen. Drei Menschen seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Sandsäcke und Sperren gegen die Wassermassen: Feuerwehreinsatz in Wümbach bei Ilmenau. Bildrechte: MDR/Martin Wichmann

Straßen gesperrt, Keller unter Wasser

Nach starken Regengüssen kam es vielerorts zu Überschwemmungen. So musste die B88 in Gehren bei Ilmenau wegen der Wassermassen gesperrt werden. In Suhl, Ilmenau, Stadtilm und Plaue liefen Keller voll. An vielen Orten stürzten nach Angaben der Einsatzkräfte Bäume um, Straßen mussten geräumt werden. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle Gera sagte am Abend, es gebe "Einsätze ohne Ende" - zum Beispiel im Ortsteil Naulitz, wo Wasser und Schlamm von den Feldern hereingespült wurde.

Zwischen Gera und Ronneburg wurden Teile des Gessentals teilweise geflutet. Der Gessentalbach war über die Ufer getreten und hatte den Ortskern überschwemmt, wie die Freiwillige Feuerwehr Gera mitteilte. Ein Auto wurde durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Gera und die Berufsfeuerwehr Gera waren nach eigenen Angaben mehrere Stunden im Einsatz, vor allem um Keller auszupumpen. In Ronneburg ist der Stadtpark ist wegen Hochwassers aktuell nicht passierbar. Der Radweg durch das Gessental ist für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer komplett gesperrt.

Gewitter über Thüringen