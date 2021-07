Bahnstrecken in Ostthüringen gesperrt

In Ostthüringen sind wegen Unwetterschäden die Bahnstrecken zwischen Altenburg und Gera sowie zwischen Gera und dem sächsischen Glauchau für den Zugverkehr gesperrt. Auf diesen Strecken fahren Regionalexpresszüge in Richtung Jena-Weimar-Erfurt und weiter bis nach Göttingen. Nach Angaben der Deutschen Bahn von Dienstagabend müssen Fahrgäste zwischen Gera und Altenburg/Glauchau bis auf Weiteres in Busse umsteigen.

Ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei sagte, es habe auch mehrere Unfälle mit verletzten Personen gegeben. Betroffen seien die Autobahnen in Thüringen, aber auch Landstraßen. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, wurde auf der A4 bei Eisenach und auf der A71 bei Sömmerda am Abend jeweils eine Person bei Auffahrunfällen auf rutschiger Fahrbahn leicht verletzt.

Am Morgen kam es laut einer Polizeisprecherin auf der A71 bei Sömmerda-Süd zu einem weiteren Unfall. Demnach rutsche ein Transporter in den Straßengraben. Auch dieser Fahrer wurde leicht verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Fahrbahn der A71 an der Anschlussstelle Ilmenau-Ost am späten Abend überspült worden. Als Ursache dafür wird ein verstopfter Gullydeckel angegeben.

Straßen gesperrt, Keller unter Wasser