Heftige Unwetter sind am Dienstag über weite Teile Thüringens gezogen. Abgesehen von zahlreichen Unfällen und gesperrten Straßen wurden in verschiedenen Orten Überschwemmungen gemeldet. Der Starkregen führte vor allem im Ilm-Kreis, im Saale-Orla-Kreis und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt zu Problemen: Umgestürzte Bäume, Überflutungen und Erdrutsche blockierten nach Polizeiangaben mehrere Straßen, so in Wümbach bei Ilmenau und bei Hirschberg, zwischen Trannroda und Schlettwein sowie zwischen Unterwirbach und Bad Blankenburg.