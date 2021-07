Nach Unwettern in Rheinland-Pfalz Polizeihubschrauber aus Thüringen auf dem Weg ins Hochwassergebiet

Zehn Trinkwasser-Transporter und eine Trinkwasser-Aufbereitungsanlage des THW sollen am Freitagnachmittag von Eisenach aus ins Katastrophengebiet geschickt werden. Auch Feuerwehrleute und Sanitäter aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind bereit für einen Hilfseinsatz beim Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

Damit reagiert Thüringen auf eine Anfrage aus Rheinland-Pfalz, das sich über das Gemeinsame Melde- und Lagezentrum von Bund und Ländern an alle Bundesländer gewandt hatte.

Der Polizeihubschrauber "Habicht" war samt Seilwinde zuvor in der Inspektion und konnte daher nicht bereits am Donnerstag ins Hochwassergebiet geschickt werden. Am Donnerstag wurde nach Angaben des Innenministeriums die Seilwinde wieder angebaut.