08:55 Uhr | Einrichtungen und Parks weiter geschlossen

Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs hat die Stadt Eisenach den städtischen Friedhof bis zum Sonntag geschlossen. Die für den Donnerstag, Freitag sowie Samstag geplanten Beisetzungen würden verschoben, teilte die Stadtverwaltung mit. Ab Montag sei der Friedhof dann aller Voraussicht nach wieder für Besucher geöffnet.

Unterdessen teilte auch die Stadt Gotha mit, dass der dortige Tierpark ebenfalls geschlossen bleibt - zum Schutz der Menschen und Tiere, hieß es. Ob der Park auch am Freitag geschlossen bleibe, werde noch geprüft. Bereits am Mittwoch hatte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitgeteilt, dass sie ihre Parkanlagen bis einschließlich 19. Februar dicht macht.

In Erfurt werden die städtischen Friedhöfe ab Donnerstag bis Samstag geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus, wie die Stadt mitteilte. Auch der Erfurter Zoopark und die Ega bleiben geschlossen, genauso wie die Thüringer Glitzerwelt in Hohenfelden.

Auch die Stadt Weimar hat vorsorglich alle Friedhöfe gesperrt. Für Donnerstag geplante Beisetzungen wurden abgesagt.

08:30 Uhr | Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h gemessen

Laut Deutschem Wetterdienst fielen in Neuhaus am Rennweg innerhalb von 24 Stunden mehr als 46 Liter Regen auf den Quadratmeter. Auch auf der Schmücke im Thüringer Wald wurden fast 40 Liter je Quadratmeter verzeichnet. Dort wurde mit 109 Kilometer pro Stunde zudem die höchste Windgeschwindigkeit innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemessen. Auch an den DWD-Messstationen Erfurt-Flughafen, Leinefelde, Meiningen und Schleiz wurden mehr als 100 Stundenkilometer erreicht.

08:12 Uhr | Stromkabel in der Luft - A71 für einige Fahrzeuge gesperrt

Der Sturm hat am Donnerstagmorgen auch in West- und Mittelthüringen für etliche Feuerwehreinsätze gesorgt. So sind unter anderem im Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis Straßen wegen umgefallener Bäume gesperrt. Zwischen Vacha und Völkershausen hängen Stromkabel in der Luft. Die A71 ist zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda in beiden Richtungen für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten gesperrt. Und auf der B86 ist zwischen Günstedt und Weißensee ein Laster umgestürzt. In Gelmeroda bei Weimar ist eine Tanne auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde niemand. Auch herumfliegende Plakate und Zelte riefen die Feuerwehr auf den Plan. In Erfurt sind die Kameraden ebenfalls wegen herabfallender Dachziegel und umgekippter Laster ausgerückt. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Eisenach und Bad Hersfeld kommt es zu Verspätungen.

08:05 Uhr | Südthüringen: Bäume fallen auf Haus und Auto

In Südthüringen hat das Sturmtief in der Nacht zum Donnerstag viele Bäume umgeworfen. In Gehlberg im Ilm-Kreis stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Auf vielen Straßen in der Region gibt es für Autofahrer Behinderungen, darunter auf der Strecke zwischen Sonneberg und Judenbach, Heinersdorf und Sattelpass, sowie Floh-Seligenthal und Tambach-Dietharz. Im Landkreis Sonneberg fiel außerdem ein Baum auf ein Auto. Laut Polizei blieben die Insassen unverletzt. Auch im Landkreis Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen räumen die Feuerwehren derzeit mehrere Straßen. Den Angaben nach sind die Strecke zwischen Kleinschmalkalden und Friedrichroda sowie mehrere Straßen rund um den Rennsteig blockiert. Insgesamt laufen laut dem Rettungsdienst Zweckverband Südthüringen derzeit mehr als 60 Feuerwehreinsätze.

In Gehlberg (Ilm-Kreis) ist ein Baum auf ein Haus gestürzt. Bildrechte: MDR/Steffen Ittig

07:40 Uhr | Verspätungen und Zugausfälle bei Erfurter und Südthüringen Bahn

Im Netz der Erfurter Bahn und der Südthüringen Bahn kommt es wegen des Sturms zu Verspätungen und Zugausfällen. Nach Unternehmensangaben sind die Streckenabschnitte Weida-Hof, Stadtilm-Saalfeld sowie Saalfeld-Blankenstein gesperrt. Dort liegen Bäume im Gleis. Auch bei der Südthüringen Bahn ist der Betrieb eingeschränkt. Die Strecken Eisenach-Meiningen und Walterhausen-Friedrichroda sind gesperrt. Es wird versucht, Ersatzbusse einzusetzen Auf allen anderen Strecken kommt es zu erheblichen Verspätungen und auch zu vereinzelten Zugausfällen.

Im Norden Deutschlands stellte die Bahn den Fernverkehr ein. In weiten Teilen der Republik sei der Zugverkehr daher stark eingeschränkt.

07:36 Uhr | Größere Sturmschäden in Nord- und Ostthüringen bleiben aus

Das Sturmtief hat in Nordthüringen bisher keine größeren Schäden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, kommt es vor allem durch umgestürzte Bäume teilweise zu Straßensperrungen. Demnach liegen unter anderem auf der B81 an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und auf der B243 bei Holbach Bäume quer. Auch auf den Bundesstraßen im Harz, im Kyffhäuserkreis und im Eichsfeld sind Bäume umgestürzt. Darüber hinaus sind laut Polizei bisher keine größeren Schäden entstanden.

Auch in Ostthüringen hat der Sturm bislang kaum Schäden angerichtet. Rund um Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) meldet die Polizei vereinzelt umgestürzte Bäume. So gibt es am Donnerstagmorgen Behinderungen an der Auffahrt zur Autobahn 9. Die Polizei Greiz war wegen umgestürzter Bäume zweimal im Einsatz; Schäden gab es aber nicht. Wegen des anhaltend starken Sturms sind am Donnerstag die Tierparks Gera und Eisenberg vorsorglich geschlossen; ebenso der Greizer Park und viele Friedhöfe in den Gemeinden. Der Wetterdienst rechnet auch in den nächsten Stunden noch mit Sturmböen.

05:46 Uhr | Straßen blockiert - Verkehr eingeschränkt

Durch starke Windböen umgestürzte Bäume blockieren an mehreren Stellen in Thüringen Straßen. Laut Polizei sind die Bundesstraße 281 im Landkreis Sonneberg, die B 285 in der Rhön und Nebenstraßen im Eichsfeld sowie in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Hildburghausen betroffen. Verletzt wurde niemand. Darüber hinaus teilte die Deutsche Bahn mit, dass die Züge zum Teil langsamer fahren als sonst. Deshalb könne es zu Verspätungen kommen.