Thüringen | Parks werden gesperrt

Angesichts der drohenden Unwetter werden zahlreiche Parks in Thüringen gesperrt. So teilte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten am Mittwoch mit, dass sie ihre Parkanlagen bis einschließlich 19. Februar dicht macht. Trotz sorgfältiger Baumpflege könnten Bäume entwurzelt werden oder Äste abbrechen. Gefahr gehe auch von den Burgen und Schlössern mit ihren teils sehr großen Dächern aus.



Der Regionalverbund Thüringer Wald rät von Wintersportaktivitäten im Wald ab: "Mit Einschränkungen und temporären Liftschließungen ist auch im alpinen Skibetrieb zu rechnen."

Erfurt | Friedhöfe, Zoo und Egapark schließen

In Erfurt werden die Städtischen Friedhöfe von Donnerstag bis Samstag geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus, teilte die Stadt mit. Geschlossen bleiben am Donnerstag auch der Thüringer Zoopark und der Egapark. Der Egapark soll voraussichtlich am Freitag wieder geöffnet werden, teilten die Stadtwerke mit.

Auch die Außensauna in der Roland-Matthes-Schwimmhalle in Erfurt sowie das Außenbecken der Schwimmhalle am Johannesplatz bleiben am Donnerstag aufgrund der Sturmwarnung zu.

Hohen­felden | Keine Glitzerwelt am Donnerstag

Die Thüringer Glitzerwelt in Hohenfelden im Weimarer Land ist am Mittwoch kurzfristig geschlossen worden. Wegen der Sturmwarnung bleibt sie auch am Donnerstag zu. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten laut Veranstalter ihre Gültigkeit. Die Glitzerwelt ist noch bis Sonntag geöffnet.

Thüringen | Die Aussichten für die kommenden Tage