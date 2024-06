In den vergangenen Tagen hatten Wetterdienste vor Unwettern mit Starkregen und in der Folge Hochwasser gewarnt. Allerdings waren die Prognosen seit Donnerstag wieder entschärft worden. Mittlerweile gehen die Experten davon aus, dass die Wasserpegel an den meisten der 57 Messstellen in Thüringen die sogenannte Vorwarnstufe nicht überschreiten. Lediglich an vier Messstellen - in Weida an der Elster, in Kaulsdorf an der Saale, in Oldisleben an der Unstrut und in Erfurt-Möbisburg - könnten bis Montag noch höhere Meldestufen erreicht werden. Kritische Hochwasser sind den Angaben nach aber nicht zu befürchten.

Bildrechte: IMAGO / HEN-FOTO