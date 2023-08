Mit "dieser Wetterlage" ist die Mischung aus Hitze und Feuchtigkeitgemeint, die einem Sommergewitter vorausgeht. Michaela Koschak: "Wir hatten heiße Luft, viel Energie, viel Feuchtigkeit. Für uns war das schon relativ klar, dass da was kommt, auch, dass die Sommergewitter so extrem ausfallen."

So gab es auch in anderen Teilen Thüringens Unwetter . Laut MDR-Wetterstudio zogen die stärksten Sturmböen am 15. August über Mittel- und Ostthüringen hinweg. Die Gemeinde Gebstedt (Weimarer Land) traf es besonders schwer. Dort wurden Dächer abgedeckt und umgestürzte Bäume versperrten die Zufahrten.

Auch in Bad Sulza verursachte das Unwetter erhebliche Schäden. In Georgenthal (Landkreis Gotha) stand das Wasser an manchen Stellen bis zu 40 Zentimeter hoch. In Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis und in Zeutsch im Kreis Saalfeld-Rudolstadt fielen während der Unwetter jeweils 17 Liter Regen pro Quadratmeter.