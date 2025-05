Schwere Gewitter, starker Regen und Sturmböen haben in Teilen von Thüringen am Samstagabend Schäden angerichtet. Mehrere Straßen waren durch umgestürzte Bäume blockiert. Nach Angaben von Rettungsleitstellen und Polizei war das vor allem rund um Suhl, in Meiningen, Hildburghausen, im Wartburgkreis und im Unstrut-Hainich-Kreis der Fall.

Bildrechte: MDR/Steffen Ittig