Katastrophenschutz Wie Sirenen in Thüringen vor Gefahren warnen

Spätestens seit den Unwetterkatastrophen in den vergangenen Wochen ist das Thema Warnsysteme wieder in den Fokus der öffentlichen Diskussion gerückt. Auch in Thüringen haben starke Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt und Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Wie das Warnen in Thüringen funktioniert, hat MDR THÜRINGEN beim Thüringer Innenministerium in Erfahrung gebracht und sich vor Ort bei der Berufsfeuerwehr Jena angeschaut, welche Rolle Sirenen dabei spielen.