In mehreren Teilen Thüringens hat sich am Mittwoch ein Unwetter mit Starkregen ereignet, bei dem es bis zu 31 Liter Regen pro Quadratmeter gab: Feuerwehr und Polizei mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken. So mussten Autos aus Schlamm befreit und Keller ausgepumpt werden. Nach Unfällen auf der Autobahn 4 gab es zwei Verletzte, die A71 musste kurzzeitig gesperrt werden. Eine Sparkasse in Apolda wurde schließlich überflutet und ein Hang rutschte bei Tanna im Saale-Orla-Kreis ab, so dass eine Straße gesperrt werden musste.

Sparkassenfiliale in Apolda überflutet

In Apolda war am Mittwochabend nach einer Starkregenfront eine Sparkassenfiliale überflutet worden und musst am Donnerstag aufgeräumt werden. Die Filiale blieb am Donnerstag zunächst geschlossen, sagte eine Sprecherin der Sparkasse MDR THÜRINGEN. Die Geldautomaten in der Schalterhalle würden wieder funktionieren, so dass Geldabheben möglich ist. Die Mitarbeiter seien auch vor Ort, um aktuelle Termine einzuhalten. Ab 14 Uhr sollte auch die Filiale wieder öffnen.

Eine Reinigungskraft hatte die Feuerwehr gegen 19:30 Uhr alarmiert, weil Regenwasser ins Gebäude eingedrungen war. Vor Ort war die Ursache schnell gefunden: Das Dach der Sparkasse wird laut Feuerwehr aktuell saniert und war noch nicht komplett geschlossen. Das Wasser drang sowohl in den Kundenbereich wie auch in mehrere Büros ein.

Teilweise waren in Südthüringen Straßen mit Schlamm blockiert, wie hier am Mittwoch die Reichenbachstraße in Schmalkalden. Bildrechte: MDR/Christian Kunze

Feuerwehr: Autos aus Schlamm befreit, Keller ausgepumpt