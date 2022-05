In mehreren Teilen Thüringens hat sich am Mittwoch ein Unwetter mit Starkregen ereignet, bei dem es bis zu 31 Liter Regen pro Quadratmeter gab: Feuerwehr und Polizei mussten zu mehreren Einsätzen ausrücken. So mussten Autos aus Schlamm befreit und Keller ausgepumpt werden. Nach Unfällen auf der Autobahn 4 gab es zwei Verletzte, die A71 musste kurzzeitig gesperrt werden. Eine Sparkasse in Apolda wurde schließlich überflutet und ein Hang rutschte bei Tanna im Saale-Orla-Kreis ab, so dass eine Straße gesperrt werden musste.

Dutzende Helfer im Einsatz: Straße über hunderte Meter verschlammt

In Wutha-Farnroda hat der Starkregen am Mittwochabend einen größeren Einsatz von Feuerwehren und weiteren Helfern ausgelöst. Ein Schwerpunkt war nach Angaben von Ortsbrandmeister Sandro Hedrich die Mosbacher Straße in Wutha, wo auf mehreren hundert Metern der Schlamm von einem benachbarten Feld bis zu 20 Zentimeter hoch lag. Bis Mitternacht waren rund 50 Helfer im Einsatz, darunter Feuerwehrleute, Mitarbeiter des Bauhofs und des Trink- und Abwasserverbands. Geholfen haben laut Hedrich auch ein Fuhrunternehmen und ein landwirtschaftlicher Betrieb.

In Farnroda musste Geröll von der B88 geräumt werden. In Mosbach standen Wasser und Schlamm auf mehreren Straßen. Keller seien diesmal nicht vollgelaufen, sagte der Ortsbrandmeister. Bei den Neubaublöcken an der Mosbacher Straße waren nach dem verheerenden Starkregen vom vergangenen Jahr Spundwände eingebaut worden.

Feuerwehr: Autos aus Schlamm befreit, Keller ausgepumpt

Überflutete und mit Schlamm von angrenzenden Feldern überschwemmte Straßen gab es ebenso in und um Schmalkalden und Bad Salzungen im Wartburgkreis. Wie ein Polizeisprecher MDR THÜRINGEN sagte, habe die Feuerwehr Keller ausgepumpt und Autos befreit, die sich im Schlamm festgefahren hatten. Erst im Juni vergangenen Jahres war es dort zu enormen Schäden durch Starkregen gekommen. Besonders betroffen war die Bundesstraße 19.

Teilweise waren in Südthüringen Straßen mit Schlamm blockiert, wie hier am Mittwoch die Reichenbachstraße in Schmalkalden. Bildrechte: MDR/Christian Kunze

Sparkassenfiliale in Apolda überflutet

In Apolda war am Mittwochabend nach einer Starkregenfront eine Sparkassenfiliale überflutet worden und musst am Donnerstag aufgeräumt werden. Die Filiale blieb am Donnerstag zunächst geschlossen, sagte eine Sprecherin der Sparkasse MDR THÜRINGEN. Die Geldautomaten in der Schalterhalle würden wieder funktionieren, so dass Geldabheben möglich ist. Die Mitarbeiter seien auch vor Ort, um aktuelle Termine einzuhalten. Ab 14 Uhr sollte auch die Filiale wieder öffnen.