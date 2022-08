WARNLAGEBERICHT für Thüringen

Gewitter mit hohem Unwetterpotential, stellenweise heftiger Starkregen (extremes Unwetter).

Wetter- und Warnlage:

Eine Tiefdruckrinne prägt mit feuchter und labil-geschichteter Luft das Wetter in Thüringen. Am Samstag überquert uns am Nachmittag von Westen her eine Kaltfront und sorgt nachfolgend für Wetterberuhigung.

GEWITTER/STARKREGEN (UNWETTER): Heute und am Samstag verbreitet Bildung von Gewittern mit Starkregen um 25 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen um 80 km/h (Bft 9) und kleinkörnigem Hagel. Unwetter durch heftigen Starkregen zwischen 25 und 40 l/qm in einer Stunde wahrscheinlich, stellenweise extreme Mengen über 40 l/qm (EXTREMES UNWETTER)! In der kommenden Nacht vorübergehend abschwächende Gewitteraktivität, aber weiterhin anhaltende Unwettergefahr durch Starkregen. Mehrstündige, teils nicht gewittrige Starkregenfälle mit Mengen zwischen 20 und 40 l/qm in 6 bis 12 Stunden sind ebenfalls möglich.

Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, Cathleen Hickmann