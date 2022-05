WARNLAGEBERICHT für Thüringen

In der Nacht zum Freitag örtlich starke Gewitter, Am Freitag schwere Gewitter mit Unwettergefahr durch Starkregen, orkanartigen Böen und Hagel

Entwicklung der Wetter- und Warnlage:

Mit südlicher Strömung gelangt sehr warme und feuchte Luft in den Freistaat, dabei schwächt sich der Hochdruckeinfluss ab. Am Freitag nähert sich von Westen her ein kleines Gewittertief mit erhöhtem Unwetterpotential.

GEWITTER/ STAKREGEN/ ORKANBÖEN (UNWETTER): Am Abend und in der Nacht zum Freitag örtlich starke Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in einer Stunde, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8).

Am Freitag erneut auflebende Gewitteraktivität. Dabei zunächst vereinzelt, im Nachmittagsverlauf gebietsweise teils schwere Gewitter mit Unwettergefahr durch: Heftigen Starkregen um 50 l /qm in kurzer Zeit, Hagel sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10). Bei linienhafter Anordnung sind auch orkanartige Böen bis 115 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen. Erst im Verlauf der Nacht zum Samstag abschwächend.

Nächste Aktualisierung: spätestens Freitag, 20.05.2022, 04:30 Uhr Deutscher Wetterdienst, RWB Leipzig, Jens Oehmichen