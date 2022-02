12:00 Uhr | Flüsse angestiegen - Hochwasser-Prognose leicht entspannt

Zum Teil ergiebiger Regen sowie die Schneeschmelze lassen in Thüringen die Pegelstände der Gewässer steigen. Allerdings entspannte sich die Hochwasser-Prognose für Thüringen für Donnerstag leicht. Das teilte das Landesamt für Umwelt in Jena mit. Demnach fielen die Niederschläge etwas schwächer aus als vorhergesagt. Einige Pegel in den Flussgebieten von Werra, Ilm und Gera überschritten im Laufe der Nacht den Meldebeginn. Kurz nach 6 Uhr erreichte der Pegel der Nahe bei Hinternah die Meldestufe 2. Wegen weiter steigender Pegel wurde für den Landkreis Hildburghausen die Alarmstufe 1 ausgelöst. Im Laufe dieses Tages werden laut Umweltbehörden punktuell, aber nicht flächendeckend, weitere starke Niederschläge erwartet. Danach werde sich die Lage beruhigen, daher seien die Modellprognosen von Mittwoch abgeschwächt worden.

Viele Flüsse in Thüringen - darunter die Ilm - führten am Donnerstag deutlich mehr Wasser als gewöhnlich. Bildrechte: MDR/Monika Wolak

In Schleusingen gab es durch das Hochwasser bisher keine Schäden. Wie Bürgermeister André Henneberg (FW) sagte, sind die Pegelstände zwar hoch, das Wasser der Schleuse und Nahe fließe jedoch über die Wiesen ab. Als besonders gefährdet durch das Hochwasser galt der Schleusinger Ortsteil Rappelsdorf. Die Dämme seien bisher jedoch nur durch den Regen nass geworden, so Bürgermeister Henneberg.

Am Morgen hatte die Stadt Suhl Entwarnung gegeben, Die Vorwarnung vor Hochwasser und Sturzflut im Stadtgebiet wurde um 9 Uhr aufgehoben. Es besteht keine Gefahr mehr vor Überschwemmungen von Straßen, Kellern und Erdgeschossen.

11:48 Uhr | Skilifte geschlossen

Aufgrund des Sturms bleiben am Donnerstag mehrere Skilifte im Thüringer Wald geschlossen. Wie eine Sprecherin der Stadt Suhl mitteilte, ist der Skilift in Winterfeld in Schmiedfeld betroffen. In der Skiarena Silberstattel in Steinach im Landkreis Sonneberg öffnen laut dem Betreiber nur der untere Schlepplift und der Zauberteppich an der Mittelstation. Der Sessellift könne vorerst nicht genutzt werden. Ab Freitag sei wieder normaler Betrieb geplant, heißt es.

11:35 Uhr | Stromausfälle und gesperrte Straßen

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen aufgrund des Sturms mehr als 60-mal ausgerückt. Wie ein Sprecher des Landratsamtes sagte, mussten die Feuerwehrleute vielerorts umgestürzte Bäume von Straßen räumen. Menschen seien nicht verletzt worden. In Königsee, Lehesten, Probstzella, Unterloquitz und Marktgölitz war die Stromversorgung am Morgen vorübergehend unterbrochen.

Auf den Straßen im Landkreis komme es zurzeit noch zu erheblichen Behinderungen. Grund sei, dass einige umgestürzte Bäume zur Sicherheit von Feuerwehr und Mitarbeitern des Straßenbetriebsdienstes erst nach Ende Sturms von den Straßen geräumt werden könnten. Davon sei aktuell zum Beispiel auf der Kreisstraße zwischen Lehesten und Brennersgrün der Fall. Das Landratsamt bittet Autofahrer um Verständnis.

11:16 Uhr | Sturm löst Wiesenbrand aus

Bei Harra im Saale-Orla-Kreis ist es durch den Sturm am Donnerstagmorgen zu einem Wiesenbrand gekommen. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lobenstein hatte ein umgestürzter Baum eine Stromleitung heruntergerissen. In der Folge fing ein Stück Wiese an einem Waldrand Feuer. Der Brand ist inzwischen gelöscht. Seit dem frühen Morgen war die Feuerwehr aus Bad Lobenstein zu mehr als 13 Einsätzen ausgerückt. Vielerorts waren Bäume auf Straßen gestürzt. In mehreren Fällen seien Autofahrer mit Bäumen kollidiert. Verletzt worden sei niemand.

11:00 Uhr | Warnung vor schwerem Gewitter verlängert

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine seine Unwetterwarnung für Thüringen verlängert. Demnach ist verbreitet bis 13 Uhr mit schwerem Gewitter und orkanartigen Böen zu rechnen.

10:50 Uhr | Weitere Flächen und Einrichtungen gesperrt

Viele Parks und Friedhöfe in Nordthüringen bleiben am Donnerstag wegen des Sturms geschlossen. Dazu zählen unter anderem der Neue Friedhof in Mühlhausen sowie die Friedhöfe in Artern (Kyffhäuserkreis). Geplante Bestattungen wurden in Mühlhausen auf Wunsch der Angehörigen verschoben. Im Nationalpark Hainich haben der Baumkronenpfad wie auch die Erlebniswelten wegen des Unwetters geschlossen. Die Nationalparkverwaltung rät von einem Besuch im Park wie auch in den Wäldern dringendst ab. Die Gefahr durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume sei sehr hoch. Im Eichsfeld bleibt am Donnerstag der Bärenpark bis auf Weiteres geschlossen. Den Tieren geht es nach Angaben des Bärenparks aber gut. In Eisenach bleibt die Wartburg geschlossen, für bereits gebuchte Online-Tickets werden Ausweichtermine gesucht.

10:30 Uhr | ICE-Strecke in Thüringen zeitweise unterbrochen

Die ICE-Verbindung Erfurt-Frankfurt/Main war seit dem frühen Morgen zeitweise unterbrochen. Ein Zug des privaten Unternehmens Cantus-Bahn hatte vor einem Hindernis nahe Wildeck - Bosserode nicht mehr rechtzeitig halten können, sagte ein Cantus-Sprecher MDR THÜRINGEN. Ein Baum hatte sich beim Sturm in der Oberleitung verfangen. Rund ein Dutzend Fahrgäste mussten den Zug verlassen, verletzt wurde niemand. Die DB Netz musste den Strom in dem Bereich abschalten, ehe die Feuerwehr Stelle räumen konnte. Der Zug sei mittlerweile auf dem Weg nach Kassel in die Werkstatt, wo er auf Schäden geprüft werden soll. Der Unfall wirkte sich auf die Fernzüge der Deutschen Bahn aus. Nach Angaben einer Sprecherin endeten Züge teils in Erfurt, andere wurden über Nürnberg umgeleitet. Laut Bundespolizei ist die Strecke inzwischen wieder freigegeben. Da der Fernverkehr der Deutschen Bahn aber in anderen Bundesländern massiv gestört ist, kommt es auch in Thüringen zu Zugausfällen und Verspätungen.

10:10 Uhr | Xandra, Ylenia oder Zeynep?

Diese drei Namen wirbeln gerade durch die Nachrichten: Xandra, Ylenia und Zeynep. Die drei Tiefs bringen aktuell Sturm auch nach Thüringen. Tief Nummer eins - Xandra - brachte bereits am Mittwoch Regen und starken Wind mit Orkanböen aus Schottland mit. Daraus haben sich laut DWD dann zwei weitere Orkantiefs entwickelt: Ylenia und Zeynep. Ylenia stürmte in der Nacht zu Donnerstag und aktuell über Thüringen und Teilen Deutschlands. Zeynep wird am Freitagabend und in der Nacht zu Samstag erwartet. Ihren Namen haben die drei Tiefs durch Wetter-Patenschaften erhalten, die die Freie Universität Berlin organisiert. Besonders relevante Tief- oder Hochdruckgebiete erhalten in alphabetischer Reihenfolge einen Namen, damit sie besser verfolgt werden können.

08:55 Uhr | Einrichtungen und Parks weiter geschlossen

Wegen der Auswirkungen des Sturmtiefs hat die Stadt Eisenach den städtischen Friedhof bis zum Sonntag geschlossen. Die für den Donnerstag, Freitag sowie Samstag geplanten Beisetzungen würden verschoben, teilte die Stadtverwaltung mit. Ab Montag sei der Friedhof dann aller Voraussicht nach wieder für Besucher geöffnet.

Unterdessen teilte auch die Stadt Gotha mit, dass der dortige Tierpark ebenfalls geschlossen bleibt - zum Schutz der Menschen und Tiere, hieß es. Ob der Park auch am Freitag geschlossen bleibe, werde noch geprüft. Bereits am Mittwoch hatte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mitgeteilt, dass sie ihre Parkanlagen bis einschließlich 19. Februar dicht macht.

In Erfurt werden die städtischen Friedhöfe ab Donnerstag bis Samstag geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus, wie die Stadt mitteilte. Auch der Erfurter Zoopark und die Ega bleiben geschlossen, genauso wie die Thüringer Glitzerwelt in Hohenfelden.

Auch die Stadt Weimar hat vorsorglich alle Friedhöfe gesperrt. Für Donnerstag geplante Beisetzungen wurden abgesagt.

08:30 Uhr | Windgeschwindigkeiten von mehr als 100 km/h gemessen

Laut Deutschem Wetterdienst fielen in Neuhaus am Rennweg innerhalb von 24 Stunden mehr als 46 Liter Regen auf den Quadratmeter. Auch auf der Schmücke im Thüringer Wald wurden fast 40 Liter je Quadratmeter verzeichnet. Dort wurde mit 109 Kilometer pro Stunde zudem die höchste Windgeschwindigkeit innerhalb der vergangenen 24 Stunden gemessen. Auch an den DWD-Messstationen Erfurt-Flughafen, Leinefelde, Meiningen und Schleiz wurden mehr als 100 Stundenkilometer erreicht.

08:12 Uhr | Stromkabel in der Luft - A71 für einige Fahrzeuge gesperrt

Der Sturm hat am Donnerstagmorgen auch in West- und Mittelthüringen für etliche Feuerwehreinsätze gesorgt. So sind unter anderem im Landkreis Gotha und dem Wartburgkreis Straßen wegen umgefallener Bäume gesperrt. Zwischen Vacha und Völkershausen hängen Stromkabel in der Luft. Die A71 ist zwischen Ilmenau-West und Gräfenroda in beiden Richtungen für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten gesperrt. Und auf der B86 ist zwischen Günstedt und Weißensee ein Laster umgestürzt. In Gelmeroda bei Weimar ist eine Tanne auf ein Auto gestürzt. Verletzt wurde niemand. Auch herumfliegende Plakate und Zelte riefen die Feuerwehr auf den Plan. In Erfurt sind die Kameraden ebenfalls wegen herabfallender Dachziegel und umgekippter Laster ausgerückt. Auch auf der Bahnstrecke zwischen Eisenach und Bad Hersfeld kommt es zu Verspätungen.

08:05 Uhr | Südthüringen: Bäume fallen auf Haus und Auto

In Südthüringen hat das Sturmtief in der Nacht zum Donnerstag viele Bäume umgeworfen. In Gehlberg im Ilm-Kreis stürzte ein großer Nadelbaum auf ein Wohnhaus. Verletzt wurde niemand. Auf vielen Straßen in der Region gibt es für Autofahrer Behinderungen, darunter auf der Strecke zwischen Sonneberg und Judenbach, Heinersdorf und Sattelpass, sowie Floh-Seligenthal und Tambach-Dietharz. Im Landkreis Sonneberg fiel außerdem ein Baum auf ein Auto. Laut Polizei blieben die Insassen unverletzt. Auch im Landkreis Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen räumen die Feuerwehren derzeit mehrere Straßen. Den Angaben nach sind die Strecke zwischen Kleinschmalkalden und Friedrichroda sowie mehrere Straßen rund um den Rennsteig blockiert. Insgesamt laufen laut dem Rettungsdienst Zweckverband Südthüringen derzeit mehr als 60 Feuerwehreinsätze.

In Gehlberg stürzte während des Sturms ein Baum auf ein Haus. Bildrechte: MDR/News5/Ittig

07:40 Uhr | Verspätungen und Zugausfälle bei Erfurter und Südthüringen Bahn

Im Netz der Erfurter Bahn und der Südthüringen Bahn kommt es wegen des Sturms zu Verspätungen und Zugausfällen. Nach Unternehmensangaben sind die Streckenabschnitte Weida-Hof, Stadtilm-Saalfeld sowie Saalfeld-Blankenstein gesperrt. Dort liegen Bäume im Gleis. Auch bei der Südthüringen Bahn ist der Betrieb eingeschränkt. Die Strecken Eisenach-Meiningen und Walterhausen-Friedrichroda sind gesperrt. Es wird versucht, Ersatzbusse einzusetzen Auf allen anderen Strecken kommt es zu erheblichen Verspätungen und auch zu vereinzelten Zugausfällen.

Im Norden Deutschlands stellte die Bahn den Fernverkehr ein. In weiten Teilen der Republik sei der Zugverkehr daher stark eingeschränkt.

07:36 Uhr | Größere Sturmschäden in Nord- und Ostthüringen bleiben aus

Das Sturmtief hat in Nordthüringen bisher keine größeren Schäden angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, kommt es vor allem durch umgestürzte Bäume teilweise zu Straßensperrungen. Demnach liegen unter anderem auf der B81 an der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und auf der B243 bei Holbach Bäume quer. Auch auf den Bundesstraßen im Harz, im Kyffhäuserkreis und im Eichsfeld sind Bäume umgestürzt. Darüber hinaus sind laut Polizei bisher keine größeren Schäden entstanden.

Auch in Ostthüringen hat der Sturm bislang kaum Schäden angerichtet. Rund um Bad Lobenstein (Saale-Orla-Kreis) meldet die Polizei vereinzelt umgestürzte Bäume. So gibt es am Donnerstagmorgen Behinderungen an der Auffahrt zur Autobahn 9. Die Polizei Greiz war wegen umgestürzter Bäume zweimal im Einsatz; Schäden gab es aber nicht. Wegen des anhaltend starken Sturms sind am Donnerstag die Tierparks Gera und Eisenberg vorsorglich geschlossen; ebenso der Greizer Park und viele Friedhöfe in den Gemeinden. Der Wetterdienst rechnet auch in den nächsten Stunden noch mit Sturmböen.

05:46 Uhr | Straßen blockiert - Verkehr eingeschränkt

Durch starke Windböen umgestürzte Bäume blockieren an mehreren Stellen in Thüringen Straßen. Laut Polizei sind die Bundesstraße 281 im Landkreis Sonneberg, die B 285 in der Rhön und Nebenstraßen im Eichsfeld sowie in den Kreisen Saalfeld-Rudolstadt und Hildburghausen betroffen. Verletzt wurde niemand. Darüber hinaus teilte die Deutsche Bahn mit, dass die Züge zum Teil langsamer fahren als sonst. Deshalb könne es zu Verspätungen kommen.