Die angekündigten schweren Gewitter haben in der Nacht zu Sonntag weniger Schäden in Thüringen verursacht als die Stürme in den Tagen zuvor. Außer "hier und da ein paar umgestürzten Bäumen und zum Teil verdreckten Fahrbahnen" habe es zunächst keine größeren Einsätze in der Nacht gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit.