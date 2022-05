Die Stadt Eisenach hat wegen der Unwetter bis Montag den Hauptfriedhof geschlossen. Ebenso schließt die Stadt Gera ab Freitagnachmittag ihre Friedhöfe wie auch den Tierpark. In Arnstadt werden unter anderem Bibliothek, Schlossmuseum und der Tierpark ab 16 Uhr schließen. Wegen des Unwetters warnt die Klassik Stiftung bis Montag vor dem Betreten der Parks und Gärten in Weimar . Auch der Schlosspark Großkochberg in Saalfeld-Rudolstadt und die Hausgärten blieben aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Die Veranstalter des Rennsteiglaufes planen hingegen, die Veranstaltung wie geplant durchzuführen. Am Freitagabend und in der Nacht sind auch für die Regionen Eisenach, Oberhof und Schmiedefeld Gewitter und Windböen möglich. Nasse, rutschige Wege oder auch umgestürzte Bäume auf der Strecke sind nicht ausgeschlossen. Am Samstagmorgen soll sich das Wetter beruhigt haben und es soll auch nicht regnen. Die Temperaturen im Thüringer Wald liegen am Samstagvormittag bei angenehmen zehn bis 16 Grad.