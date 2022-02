Das Suhler Amt für Brand- und Katastrophenschutz hat eine Vorwarnung vor Hochwasser und Sturzfluten herausgegeben: Wegen des Wetters sei Hochwasser mit einer schnell ansteigenden Spitze zu erwarten. Einwohner in der Nähe von Bachläufen werden gebeten, ihre Autos in höherliegenden Gebieten zu parken. Lose Gegenstände und Öltanks sollen gesichert, Keller und tiefliegende Räume sollen verschlossen werden, ebenso Gebäudeöffnungen und Bodeneinläufe in Kellern.



Laut Stadtverwaltung könnten folgende Straßen betroffen sein: Lessingstraße, Schillerstraße, Rimbachstraße, Pfarrstraße, Steinweg, Marktplatz, Auhammerweg, Heinrichser Straße, An der Fahrt, Meininger Straße (Bereich Straßenmarkt Heinrichs), Wehnergasse, Am Rasen, Erhard-Schübel-Straße, Teichweg, Simsonstraße, Hof, Hofgasse, Untere Aue, Hauptstraße, Dietzhausen Bereich Brunnenfluss, Seßlesstraße, Rasen, Lindenweg.