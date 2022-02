11:00 Uhr | Wintersport trotz Tauwetters möglich - Vorsicht im Wald

Trotz Tauwetters ist Wintersport im Thüringer Wald weiter möglich. Wie eine Sprecherin des Regionalverbundes Thüringer Wald sagte, liegen in den Höhenlagen noch immer bis zu 70 Zentimeter Schnee. Das Loipennetz ist allerdings auf 16 Kilometer geschrumpft. Sieben Lifte sowie eine Snow-Tubing-Anlage sind geöffnet. Ski- und Winterwanderer sollten derzeit im Wald wegen möglicher Sturmschäden besonders vorsichtig sein. Äste könnten abbrechen und ganze Bäume umstürzen.

Auch zwischen Heubach und Masserberg in Südthüringen hinterließ der Sturm Schäden. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

10:40 Uhr | Sturmschäden: Thüringer Glitzerwelt schließt

Die Thüringer Glitzerwelt am Stausee Hohenfelden muss vorzeitig schließen. Der Sturm habe schwere Schäden angerichtet, die nicht so schnell zu reparieren seien, teilten die Veranstalter mit. Sicherheit stehe an erster Stelle. Die Saison sollte eigentlich erst Sonntagabend beendet werden. Bereits erworbene Tickets würden automatisch zurückerstattet. Im nächsten Winter wird die Thüringer Glitzerwelt neu aufgelegt. Der Park werde vergrößert und um einige Attraktionen erweitert, sagte Projektleiterin Katja Pfeifer MDR THÜRINGEN. Bis zuletzt hätten die Besucher die Glitzerwelt sehr gut angenommen. Selbst aus den umliegenden Bundesländern seien Gäste angereist. Im Park leuchteten rund eine Million LEDs in Form von meist winterlichen oder weihnachtlichen Figuren.

Ein Teil der Thüringer Glitzwelt in Hohenfelden Bildrechte: MDR/Cornelia Mauroner

10:25 Uhr | Erfurt: Friedhöfe geschlossen, Egapark und Zoo schließen früher

Der Egapark in Erfurt ist am Freitag nur bis 16 Uhr geöffnet. Damit entfalle das abendliche Winterleuchten, teilte die Parkleitung MDR THÜRINGEN mit. Da der Sturm erst für den späten Nachmittag und Abend erwartet wird, sei der Park am Vormittag und frühen Nachmittag aber geöffnet. Der Erfurter Zoo ist laut seiner Webseite ebenfalls geöffnet. Nur die magischen Lichternächte fallen aus. Die Friedhöfe sind laut Stadt bis voraussichtlich Dienstag geschlossen. Alle geplanten Trauerfeiern und Beisetzungen fallen somit aus.

10:15 Uhr | Gotha: Bürger sollen bei "Windmüll" helfen

Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) möchte die Stadt schnell vom "Windmüll" befreien. Er bittet die Einwohner, den vom Sturm in der Stadt verteilten Müll mit einzusammeln und zu entsorgen. Die Stadtwirtschaft Gotha und der Cityservice seien zwar unterwegs. Ohne die Hilfe der Bürger könne es aber nicht gelingen, ämtliche Tüten, Dosen oder den Inhalt umgestürzter Mülltonnen wieder einzusammeln, so Kreuch. Überall in der Stadt gebe es größere Müllverwehungen. Wer viel Müll eingesammelt hat, kann diesen laut Stadtverwaltung vom Cityservice abholen lassen. Vielerorts in Thüringen hat der Sturm Mülltonnen umgeweht. Bildrechte: MDR/Michael Frömmert

Wegen des erwarteten Sturms schließt der Tierpark in Gotha am Freitag bereits um 14 Uhr.

09:42 Uhr | Entwarnung in Sonneberg

Die für Sonneberg ausgegebene Hochwasser-Warnung wurde am Freitagmorgen aufgehoben.

08:00 Uhr | Wetterdienst zeigt Sturm-Animation